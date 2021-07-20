Новая «Лада Нива». Показан альтернативный вариант дизайна

Фото: Тохтар Абдурахманов

Как будет выглядеть новая «Лада Нива», выход в продажу которой запланирован на 2024 год, уже более-менее понятно. Автомобиль несколько раз показывали на «вазовских» закрытых мероприятиях в виде рендеров и скетчей. При этом руководство Lada продолжает настаивать, что окончательный вариант внешности внедорожника до сих пор не утвержден.

Альтернативное видение этого автомобиля решил показать независимый российско-казахстанский транспортный дизайнер Тахта Абдурахманов, который учился в МГТУ МАМИ, а сейчас работает в шанхайской студии Icona.

Фото: Тохтар Абдурахманов

Проект художника существует в виде трехмерной модели, которая заметно отличается от других вариантов новой «Нивы», показанных ранее. Его версия нового поколения Lada Niva хоть и сохранила трёхдверный формат кузова, но совместила футуристичные черты с отсылками к классическому внедорожнику ВАЗ-2121 «Нива», включая короткую колёсную базу, длинный капот и «циркульные» колесные арки.

Фото: Тохтар Абдурахманов

Кроме того, обращают на себя внимание отрицательные углы наклона передней и задней частей кузова, а также общий рисунок фар и радиаторной решетки, напоминающий оригинальную модель.

Официальный скетч Lada Niva Vision. Фото: Lada

Напомним, разработкой дизайна нового поколения Lada Niva занимается дизайн-студия Renault в Бухаресте. В основу внедорожника ляжет платформа Renault-Nissan CMF-B-LS, но ее адаптацией под полноценный полный привод с понижающим рядом будут заниматься инженеры «АвтоВАЗа». Премьера автомобиля должна состояться в 2024 году.