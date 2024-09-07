Автомеханик раскрыл автомобили, которые точно сломаются до 100 тысяч км пробега

В современном мире пробег машин в 100 и более тысяч километров считается неплохим показателем их надежности, но существует несколько моделей, которые не способны достигнуть даже этой цифры.

Тед Гарнет (@iamgarnerted), являющийся штатным автомехаником, а параллельно новоиспеченным блогером, составил список из пяти автомобилей, которые не смогут проехать без поломок даже 100 тысяч километров.

Kia и Hyundai

Худшим по надежности по профессиональному мнению американского автослесаря является не одна модели или автопроизводитель. Вместо этого сотрудник СТО рекомендует держаться подальше от автомобилей Kia и Hyundai, оснащенных 2-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем.

Эксперт ссылается на многочисленные отзывы, связанные с этим мотором, а также коллективные иски против корейских компаний, в которых владельцы жалуются на частые поломки своих силовых агрегатов.

Chrysler Pacifica (гибрид)

Благодаря росту популярности кроссоверов и внедорожников минивэны уже давно не пользуются высоким спросом. Тем не менее они все еще остаются в продаже. Так что тем, кто собрался покупать такой автомобиль, следует избегать гибридный вариант Chrysler Pacific.

«Заокеанский» автомеханик утверждает, что такие машины подвержены большому списку проблем с их гибридной трансмиссией, которая редко прохаживает больше 100 тысяч км.

Volkswagen Taos

Компактный кроссовер, который по словам специалиста, известен неисправностями своего 1,5-литрового турбированного бензинового мотора. В среде автомехаников он часто является объектом шуток, ведь слывет преждевременными отказами.

Ford Bronco Sport

Возрожденный Bronco считается одной из лучших новинок в линейке Ford, но далеко не самой надежной. Спортивная версия этой модели оказалась не идеальна. По словам автомобильного эксперта, самой большой проблемой компактного внедорожника является его двигатель EcoBoost. Кроме него машина обладает явно дефектной системой охлаждения, нередко вызывающей возгорание автомобиля.

Nissan Rogue (X-Trail)

Популярный семейный кроссовер замкнул список машин, которые способны сломаться до 100 тысяч км пробега. По мнению сотрудника автомастерской, проблемой этой модели является сложная конструкция ее 3-цилиндрового двигателя с турбонаддувом, а также не самая выносливая бесступенчатая трансмиссия (вариатор).