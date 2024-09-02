В Германии по удивительной цене продают идеальную 32-летнюю Lada Forma 

Отечественный ВАЗ-21099 имел несколько названий для зарубежных рынков, одним из которых стало наименование Forma. Такие машины на протяжении 10 лет с начала 90-х предлагались в Германии. И некоторые из них сегодня можно найти на том же рынке в идеальном состоянии.

Daily-Motor.Ru провел анализ немецких классифайдов и обнаружил на одном из сайтов объявление о продаже седана Lada Forma. Машина была выпущена в июне 1992 года и выделяется не только тем, что отлично сохранилась за 32 года с момента схода с конвейера, но еще и мизерным пробегом.

На одометре автомобиля красуется цифра в 5 тысяч 577 километров, которая подтверждается идеальным внешним и внутренним состоянием 4-дверки. А салон «немецкой» версии «девяносто девятой» выглядит и вовсе как совершенно новый.

Как и все остальные Lada Forma, этот экземпляр российского седана оборудован полуторалитровым бензиновым атмосферным двигателем, мощность которого равна 69 лошадиным силам. Ассистирует мотору 5-ступенчатая механическая трансмиссия и расширенное по сравнению с обычной «девяносто девяткой» оснащение.

Несмотря на отличное состояние автомобиль стоит по немецким меркам не так и дорого. За машину хотят выручить всего 5 тысяч 800 евро, что соответствует сумме в 582 тысячи рублей по нынешнему валютному курсу.