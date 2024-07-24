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«Спортивная» Lada Niva отправится в серийное производство уже в декабре

До живого дебюта машины остается меньше полугода

Текст: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» продолжает работы над новой модификацией своего знаменитого внедорожника Lada Niva. Автомобиль, которому достанется приставка Sport, может выйти в продажу уже совсем скоро. По крайней мере это пообещал руководитель тольяттинского автогиганта Максим Соколов.

По словам президента «АвтоВАЗа», выпуск новой Lada Niva Sport в товарном варианте планируется начать ориентировочно в декабре. Таким образом, до запуска машины в продажу остается меньше полугода. 

Новой Niva Sport предстоит немного отличаться от простого внедорожника, продающегося сейчас на российском рынке под именем Niva Legend. В частности, речь будет идти о появлении в свежей «Ниве» нового межколесного дифференциала, других пружин и амортизаторов подвески, а также усиленного заднего моста, 17-дюймовых колесных дисков, увеличенных арок с накладками, перелицованного салона (за счет новых кресел, рулевого колеса и обивки).

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Но самое главное изменение будет скрываться под капотом внедорожника. Пламенным сердцем «спортивной» Niva станет 1,6-литровый 122-сильный двигатель от Lada Granta Sport, который заменит 1,7-литровый 83-сильный мотор. 

Сколько будет стоить новый вариант автомобиля, который почти без изменений выпускается на протяжении 47 лет, пока неизвестно.

Фото:Auto.Mail.ru

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