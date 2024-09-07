Фургон Ford Transit превратили в незаметную квартиру на колесах за 14,9 млн рублей

Пребывание на природе под открытым небом – одно из преимуществ путешествий в автофургоне. Но жизнь во время таких поездок в машине совсем не обязательно должна быть некомфортной. Яркий пример этому творение компании «Vanning in Plain Sight».

Производитель кемперов подготовил новый проект, который называет стелс-автодомом, ведь снаружи он выглядит как обычный фургон Ford Transit, а внутри представляет собой уютную и комфортную квартиру на колесах.

Машина получила название VIPS Stealth Van и основана на грузовом фургоне Ford Transit 350 с высокой крышей образца 2022 года. Автодом оборудован для всесезонного проживания на постоянной основе и распознать его в городском потоке будет невозможно, так как у него нет выступающих солнечных батарей, навесов, штор и окон.

Единственный источник естественного света, поступающего внутрь жилого пространства, это лобовое и боковые стекла водительской кабины, а за искусственное освещение отвечает множество светодиодных светильников, интегрированных в потолок.

Несмотря на то, что снаружи кемпер выглядит очень скромно, внутри он представляет собой шикарную городскую квартиру, в которой есть все, что нужно для комфортной жизни.

Часть внутреннего пространства была отведена под зону отдыха, тогда как остальная предназначена для бытовых нужд и включает в себя кухню, туалет, обеденное место и ванную комнату с горячим душем.

Отсутствие окон не вызывает приступы клаустрофобии благодаря продуманной планировке, а также классической черно-белой палитре декора.

С точки зрения компоновки фургон имеет конфигурацию с закрытой кабиной и полностью войлочной перегородкой, которая органично сочетается с внешним видом стандартной кабины.

Помимо создания целостного внешнего вида, эта стена улучшает изоляцию, выступая в качестве эффективного теплового барьера между кабиной водителя и жилой зоной.

Кемпер адаптирован для проживания в нем в любую погоду и оснащен как обогревателем Webasto Airtop, так и кондиционером Domec RTX 200 12 В и вентилятором Max Air. В автомобиль встроена вся сантехника, а электрическая система состоит из солнечных панелей мощностью 350 Вт, трех литиевых батарей SOK 206AH и инвертора мощностью 3000 Вт.

Цена одной из самых незаметных в мире квартир на колесах уже объявлена. За нее разработчики будут просить от 165 тысяч долларов или 14 миллионов 900 тысяч рублей.