Японский кроссовер с легендарным именем снова в России

В начале 2000-х Suzuki представила свой новый компактный кроссовер, который впоследствии появился и на российском рынке. Машина полюбилась отечественным покупателям за то, что многие параметры в ней считались уникальными, но за пределами РФ автомобиль не стал бестселлером, поэтому был снят с производства в 2015 году. Спустя длительный промежуток времени эта модель вернулась на наш рынок, но уже в совершенно иной философии.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию возобновился ввоз кроссоверов Suzuki Grand Vitara. Новые машины поступают на отечественный рынок по альтернативному импорту. Вот только эти автомобили не имеют абсолютно ничего общего с теми «Гранд Витарами», которые продавались в РФ больше 10 лет назад.

Suzuki вернула имя Grand Vitara в 2022 году. Но предложила его не рамному вседорожнику с понижающей передачей в полноприводной трансмиссии, а самому тривиальному компактному кроссоверу. Его длина составляет 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Расстояние между осями автомобиля равно 2,6-метрам.

В основе машины лежит бюджетный «паркетник» Toyota Hyryder, предназначенный для развивающихся стран. От своего аналога Grand Vitara отличается лишь оформлением отдельных частей кузова.

В Россию ввезли полноприводный вариант Grand Vitara, который доступен только с родным для Suzuki 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором на 103 лошадиные силы. Связку ему осуществляет АКПП. При этом за рубежом у этой модели существует еще и гибридная модификация с 92-сильным двигателем Toyota и электромотором на 80 л.с., но она идет только в паре с передним приводом.

Цены на новые Suzuki Grand Vitara в России, прибывшие в страну по параллельному импорту, сейчас равны 4 миллионам 110 тысячам рублей.