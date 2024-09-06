В Россию прибудет новый 5-метровый рамный внедорожник

Сегмент хардкорных внедорожников в России в последние несколько лет активно пополняется всевозможными китайскими моделями. И основным его деятелем считается марка Tank, которая уже имеет в своем официальном российском портфолио автомобили Tank 300 и Tank 500. Но вскоре она обзаведется гораздо более крупным вездеходом.

По информации Daily-Motor.Ru, в ближайшие несколько месяцев в России начнутся официальные продажи нового 5-метрового рамного внедорожника Tank 700.

Такие машины уже давно предлагаются в Китае, откуда сейчас ввозятся небольшими фирмами по параллельным каналам в Россию. С октября-декабря 2024 года делать это начнет сам бренд Tank (входит в состав Great Wall), а значит на такие автомобили будет действовать гарантия от автопроизводителя.

Ожидается, что «семисотый» будет предлагаться в России сразу в трех «моторных» вариантах – с двумя бензиновыми двигателями и одним подзаряжаемым гибридом. Отдача последнего должна составить в отечественной итерации 422 лошадиные силы.

Информацию о стоимости официально ввозимых в РФ Tank 700 раскроют в ближайшие месяцы. Для сравнения, «серые» автосалоны сейчас предлагают привезти такие машины из «Поднебесной» за суммы от 9 до 13 миллионов рублей.