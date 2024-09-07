ДомойАвтоновости сегодняВ России начали продавать плюс-версию VW Polo

В России начали продавать плюс-версию VW Polo

Daily-Motor.Ru узнал, сколько такие машины стоят

Текст: Алексей Шмидт
Копия cattouchret 1 1

Седаны Volkswagen Polo долгое время были бестселлерами российского рынка. Такие машины собирали на мощностях предприятия VW в Калуге, которое сейчас принадлежит группе AGR. Недавно Polo вернулся в Россию, но уже в другом варианте. На этот раз это не седан, а хэтчбек, да еще и в плюс-версии, созданной специально для Китая.

По информации Daily-Motor.Ru, в РФ начали ввозить новые хэтчбеки Volkswagen Polo Plus. Это компактные 5-дверки, которые лишь слегка превосходят по габаритам Polo Sedan калужской сборки. 

Копия cattouchret 2

Автомобили привезли из «Поднебесной» несколько серых автосалонов. Все они обладают одинаковым оснащением, включающим в себя полуторалитровый бензиновый атмосферный мотор TSI, выдающий 113 лошадиных сил. Ассистирует двигателю автоматическая трансмиссия и безальтернативный передний привод.

Читают на Daily-Motor.Ru
cattouchret 3

В арсенал таких машин входят: адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay/Android Auto, цифровая комбинация приборов, кондиционер, мультируль и многое другое. 

cattouchret 2

Цены машин, приехавших в Россию по альтернативному импорту, в стартовой комплектации Enjoy начинаются от 1 миллиона 950 тысяч рублей.  

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Volkswagen

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+