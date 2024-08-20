В Голландии расхвалили российскую Lada Niva

В России Lada Niva носит статус легендарного внедорожника, но ценят его не только у нас и в постсоветских странах, а еще как минимум в Европе. Сегодня голландский автомобильный портал «Autoweek» выпустил очередную статью в рубрике «В дикой природе». В ней западные журналисты публикуют фотографии редких на местных дорогах машин, а также рассказывают их подноготную.

На этот раз пришел черед выделиться отечественной Lada Niva. И российский внедорожник удостоился от авторов статьи весьма лестных отзывов.

На снимках, выложенных голландским изданием, показана Lada Niva 2001 года выпуска в весьма посредственном внешнем состоянии (краска выгорела, а кузов покрылся ржавчиной).

Авторы заметки в зарубежном онлайн-журнале пишут, что это простой, но очень эффективный внедорожник, у которого есть минусы, но они с лихвой компенсируются преимуществами:

«Хорошо, если вы ездите на «Ниве» по бездорожью, потому что она не совсем экономична. Но взамен вы получаете массу архаичного удовольствия».

Подтверждением того, что российский внедорожник ценят за его качества, голландские журналисты считают историю конкретно этого экземпляра, показанного на фото.

Утверждается, что его владелец купил машину новой в 2001 году и до сих пор продолжает ее эксплуатацию, а значит между ним и его автомобилем существует тесная связь.

Впрочем, по фотографиям видно, что российский внедорожник явно испытывает определенную нехватку в заботе.