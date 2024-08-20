В Голландии расхвалили российскую Lada Niva

В России Lada Niva носит статус легендарного внедорожника, но ценят его не только у нас и в постсоветских странах, а еще как минимум в Европе. Сегодня голландский автомобильный портал «Autoweek» выпустил очередную статью в рубрике «В дикой природе». В ней западные журналисты публикуют фотографии редких на местных дорогах машин, а также рассказывают их подноготную.
На этот раз пришел черед выделиться отечественной Lada Niva. И российский внедорожник удостоился от авторов статьи весьма лестных отзывов.
На снимках, выложенных голландским изданием, показана Lada Niva 2001 года выпуска в весьма посредственном внешнем состоянии (краска выгорела, а кузов покрылся ржавчиной).
Авторы заметки в зарубежном онлайн-журнале пишут, что это простой, но очень эффективный внедорожник, у которого есть минусы, но они с лихвой компенсируются преимуществами:
Подтверждением того, что российский внедорожник ценят за его качества, голландские журналисты считают историю конкретно этого экземпляра, показанного на фото.
Утверждается, что его владелец купил машину новой в 2001 году и до сих пор продолжает ее эксплуатацию, а значит между ним и его автомобилем существует тесная связь.
Впрочем, по фотографиям видно, что российский внедорожник явно испытывает определенную нехватку в заботе.