На продажу выставили коллекцию редких Citroen, забытых на десятилетия в сарае

Citroen сегодня, вероятно, уже нельзя назвать брендом, который является эталоном технических инноваций. Но до нынешних дней дожило немало его моделей, которые в свое время считались передовыми и конкурировали с самыми лучшими автомобилями в мире. Часть из них вскоре отправится на торги, организованные аукционным домом «Sena».

Огромная коллекция, часть из машин которой хранилась в сарае без какого-либо маломальского присмотра, будет доступна для покупателей с 28 сентября. Автомобили привезут во французский городок Флери-сюр-Андель, где их сможет приобрести любой желающий.

Речь идет о сотне автомобилях Citroen разных эпох, которые принадлежат одному коллекционеру. Сейчас он принял решение с ними расстаться.

В числе моделей, выставленных на аукцион, представлены автомобили, появившиеся до Второй мировой войны, в том числе многочисленные 2CV, Mehari, несколько фургонов Type H, пару CX, DS и все варианты кузова Ami (седан и универсал), а также редкий фургон Tissier на базе CX.

Кроме них на торгах будут представлены машины BX 4TC, которых в мире на сегодняшний день осталось всего 40 экземпляров, и модели Visa GTI, Visa Chrono или BX Sport.

Одним из главных эксклюзивов коллекции станет Citroen M35, прототип, оснащенный роторным двигателем. Компания выпустила всего 265 единиц этой модели.

В описании к лотам указано, что многие из них находятся в плохом внешнем и техническом состоянии и требуют полной реставрации.