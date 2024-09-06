Водителей призывают в сентябре этого года ездить с тарелкой воды на сиденье

Автомобильный сегмент интернета изобилует множеством нелепых советов. И, похоже, в общем и без того обширном списке произошло пополнение.
На популярном форуме «Reddit» была опубликована статья, в которой водителей призывают в сентябре этого года поставить в салон машины тарелку с водой.
Авторы этой идеи утверждают, что она позволит автовладельцу сэкономить немало денег на заправке автомобиля во время традиционного сезонного роста цен на топливо.
Метод, согласно объяснению его создателей, работает следующим образом:
Впрочем, как отмечают авторы этой странной идеи, физической необходимости ставить на кресло машины тарелку с водой нет. Для того, чтобы тренироваться в плавной езде и экономии топлива, достаточно будет просто хранить ее образ в голове.