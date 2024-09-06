Брутальный пикап Kia попал в объективы в тяжелом камуфляже

Несмотря на то, что Kia уже начала тизерную кампанию в отношении своего нового рамного пикапа Tasman, в которой частично раскрыла его дизайн, прототипы модели продолжают тесты в плотной маскировке. На днях один из автомобилей подловили в тяжелом камуфляже на дорогах Сеула.

Выложенные снимки машины демонстрируют отдельные детали экстерьера пикапа, в том числе серийный вариант его задних фонарей. Не исключено, что под черным полотном скрываются дополнительные аксессуары.

Недавно в Kia подтвердили, что Tasman будет иметь широкие возможности кастомизации, а список опций для него включит в себя множество доработок, ориентированных как на бездорожье, так и на персонализацию машины.

Ранее сообщалось о том, что помимо рамного шасси и коротких свесов новый пикап Kia сможет предложить своим покупателям еще и долгожданный мотор V6.

Впрочем, на первых порах продавать машину будут с 2,2-литровым 4-цилиндровым турбодизельным мотором, связанным с 8-скоростной роботизированной коробкой передач. В корейском кроссовере отдача этого двигателя составляет 194 лошадиные силы.

В будущем Tasman сосватают с полностью электрической силовой установкой, но ее характеристики пока остаются загадкой.