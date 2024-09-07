Новый Subaru Legacy раскрылся на неофициальных картинках: в его основе Toyota Camry

Этой весной Subaru объявила о том, что снимет с конвейера седан Legacy в 2025 году. Японская 4-дверка покинет рынок из-за падения продаж, которое началось с запуска ее седьмого поколения в 2020 году.

Руководство компании приняло решение сосредоточить свои усилия на более популярном сегменте кроссоверов, а также расширить линейку электромобилей. Но многих фанатов Subaru это не устроило. На днях цифровой художник «Theottle» дал им надежду, выпустив дизайн-проект нового поколения Legacy.

Автор изображений считает, что возвращение Legacy вполне возможно, но технической разработкой машины Subaru заниматься не будет. Вместо этого компания скооперируется с Toyota и возьмет за основу для своей модели популярный седан Camry.

Сегодня между Subaru и Toyota уже существует как минимум один такой проект – компании выпускают электрические кроссоверы Solterra и bZ4x, которые являются одинаковыми машинами, но с разными дизайнами.

Для того, чтобы превратить актуальное поколение Toyota Camry в новый Subaru Legacy независимый дизайнер перерисовал экстерьер оригинальной модели на манер современных «Субару», использовав фирменный стиль этой компании. А также задействовал фирменную черту таких машин – базрамочные двери.

Учитывая, что рендеры носят спекулятивный характер, ни о каких технических подробностях в этом проекте речи не идет, но если опираться на платформу Toyota TNGA новый Legacy вполне мог бы получить под капот один из моторов нынешней Camry: от олдскульного двигателя на 2,5-литра до 2-литрового гибрида (HEV), либо собственный гибрид e-Boxer.