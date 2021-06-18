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«АвтоВАЗ» выпустит крупную партию новых Lada Vesta FL в сентябре 2021 года

От: Алексей Шмидт
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Фото: открытые источники

О том, что предсерийное производство обновленных «Лада Веста» ведется, известно еще с начала 2021 года. Тестовые прототипы семейства колесят по дорогам России, но собирают их пока мелкосерийно. Теперь же выяснилось, что предприятие «LADA Ижевск» планирует выпустить крупную партию Lada Vesta FL (FL – фейслифт) уже в сентябре 2021 года.  

«Возможно, речь идет уже о первом «пилоте». Количество машин пока уточняется. Однако уже можно сказать, что ожидаемая партия станет самой крупной из прежде выпущенных Lada Vesta FL», – приводит слова источника сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ». 

На сегодняшний день завод в Ижевске ежедневно собирает единичные экземпляры обновленной Vesta FL. Все они затем отправляются на внутренние испытания в научно-технический центр «АвтоВАЗа» в Тольятти, после чего выходят на дороги общего пользования.

Напомним, подтвержденной информации о новой «Весте» до сих пор нет. По многочисленным шпионским фото можно сделать вывод, что автомобиль получит ряд внешних изменений, включая новую светодиодную оптику и задние фонари на LED-элементах.

Опциональный список модели должен пополниться: системой бесключевого доступа, передними датчиками парковки, омывателем фар, системой мониторинга «слепых» зон и кнопкой «старт-стоп».

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