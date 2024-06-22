Итальянцы вспомнили самый странный автомобиль Lada в истории

Российский автопром по-прежнему остается интересной темой для зарубежных автомобильных изданий. Накануне итальянский офис портала «Motor1» выпустил небольшую заметку, посвященную необычному концепт-кару Lada Rapan. В ней журналисты рассказали своим читателям об этом странном, но очень интересном прототипе. Причем местами даже в лестном ключе.

Далее Daily-Motor.Ru приводит дословный перевод статьи о «Лада Рапан» в итальянской автомобильной прессе:

«Каким вы представляли себе будущее мобильности в России в конце 90-х годов? Lada Rapan дает нам идею. Эта странная концепция была показана в Риме в 1998 году, но не вызвала ожидаемого интереса ни у публики, ни у российских компаний, на поддержку которых Lada во многом рассчитывала для популяризации потенциальной серийной модели.

В итоге «Рапан» завис на стадии прототипа даже несмотря на то, что его формы остаются одними из самых причудливых, когда-либо созданных в автомобильном мире.

Автомобиль создавался научно-исследовательским отделом «АвтоВАЗа» в Тольятти. Его линии определенно были оригинальными, а в оформлении кузова доминировали странные ребра, которые огибали почти всю переднюю часть, придавая машине своего рода инопланетное «лицо».

Декоративные элементы по бокам хэтчбека напоминали глазки, а вставки в нижней части бампера выглядели как уголки рта.

Помимо дизайна у машины были подходящие под городские условия размеры с длиной в 3,49-метра и шириной 1,4-метра. Причем во втором пункте нужно было учитывать огромные зеркала, которые добавляли около 50 см к колее автомобиля, увеличивая этот показатель до 1,92-метра (почти как у современного BMW 7-Series).

Высота машины составляла 1,6-метра, а расстояние между осями было равно 2,9-метрам.

Силовой агрегат Rapan состоял из никель-металлгидридной батареи (неустановленной емкости) и электромотора на 25 кВт. Согласно данным, заявленным Lada в те времена, хэтчбек мог заряжаться от 220-вольтовой розетки и развивать максимальную скорость 90 километров в час.

Дальность хода до сих пор неизвестна, но можно предположить, что она составила бы примерно 50-70 километров. А вот динамические показатели из-за полуторатонного веса машины не впечатляли.

С места до 60 километров в час «Рапан» разгонялся всего за 14 секунд. Вероятно, именно по этой причине столь необычный хэтчбек не сумел завоевать сердца публики и потенциальных инвесторов тех лет».