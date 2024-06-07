Американцы оценили новую Lada Iskra, назвав ее машиной на костях Renault

Несколько дней назад компания «АвтоВАЗ» впервые показала фотографии нового седана Lada Iskra. Автомобиль позиционируется как прародитель современного семейства бюджетных «Лада», в котором впоследствии появится еще и версия в кузове универсал.
Недавно мы рассказывали о том, что об этой машине думают в Голландии, а теперь пришел черед оценить ее американским автомобильным СМИ.
«Заокеанский» журнал «CarsCoops» опубликовал статью, посвященную модели Iskra, озаглавив ее следующим образом: «В России дебютирует седан Lada Iskra на костях Renault», явно намекая, что эта новинка спроектирована на платформе французской марки, которая в 2022 году вышла из проекта.
Сам автомобиль авторы заметки называют небольшим 4-дверным седаном, основанным на локализованной версии архитектуры Renault и Dacia, а также выделяют его дизайн, который выполнили в X-образном стиле Vesta со скульптурными крыльями и современными светодиодами.
При этом его пропорции, по мнению западных журналистов, сильно напоминают Dacia Logan, намекая на то, что источником машины является именно эта модель Renault:
Далее в статье следует ликбез по техническому оснащению машины, которое не преподнесло журналистам из США никаких сюрпризов (атмосферные моторы 1,6 на 89 и 105 л.с. с МКПП или «автоматом»), а также информация о сроке дебюта автомобиля (начало 2025 года).
Кроме того, они выразили большие сомнения в том, Lada Iskra будет продаваться где-то еще за пределами России.