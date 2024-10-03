Kia обновит недорогой минивэн, который одно время продавали в России

После 2022 года в Россию успело приехать немало моделей Kia, которые изначально для нашего рынка предназначены не были. Среди них в 2023 году оказался минивэн Carens, предлагавшийся у нас всего несколько месяцев по цене от 3,6 миллиона рублей. Родиной этой модели являются развивающиеся страны, где машина носит статус бюджетника. Вскоре там ее ждет первое в жизненном цикле обновление.

Свежие сообщения местных СМИ говорят о том, что рестайлинговая версия Carens отправится в производство к маю 2025 года, после чего выберется на рынок.

Модернизация должна привнести в дизайн машины улучшенный стиль, а также слегка затронуть ее техническую часть, которая может получить несколько новых функций. Кроме того, ходят слухи, что с обновлением у Carens должна появиться полностью электрическая модификация.

Рестайлинговый минивэн Kia продолжит использовать атмосферные бензиновые моторы объемом 1,5-литра, а также аналогичные по объему турбомоторы и дизели. Ассистировать им будут 6-скоростная МКПП, 7-диапазонный «робот» или 6-скоростной «автомат» в зависимости от выбранного типа двигателя.

Технические характеристики электрической версии Carens еще не раскрыты, но, вероятно, такие машины будут предлагаться с аккумулятором емкостью 45 кВт/ч, с которым автомобиль сможет проезжать без подзарядки до 500 километров.

Арсенал новинки, по слухам, пополнится системой полуавтономного движения и 360-градусной камерой, а в салоне будет перекроена передняя панель.