Новый микровседорожник Kia близок к официальной премьере

Корейский автопроизводитель Kia продолжает испытания своего нового субкомпактного кроссовера, длина которого составит менее 4 метров. Автомобиль еще не обзавелся официальным названием, но в прессе его именуют как Syros или Clavis (эти наименования недавно запатентовали в Индии). На днях об этой модели стали известны свежие подробности.

Журнал «ICN» выяснил, что новинка «Киа» получит оквадраченный дизайн и вертикальные стойки. Водителя внутри ждет высокая посадка, напоминающая по формату модель Kia Soul.

Автомобиль сможет удивить богатым оснащением даже несмотря на статус бюджетника. В его арсенал могут войти такие системы как: передние датчики парковки, камера кругового обзора и набор продвинутых систем помощи водителю, но их предложат в «топовых» комплектациях машины.

Микровседорожник корейской марки будут предлагать с панорамным люком на крыше, шестью подушками безопасности, системой контроля давления в шинах, ABS, светодиодной оптикой и многими другими опциями, часть из которых получится выбрать уже в «базе».

Мультимедийную систему и цифровую комбинацию приборов Kia Syros или же Kia Clavis в зависимости от выбора руководства компании автомобиль позаимствует у недавно обновленного Kia Seltos (на фото выше).

Первое время машину собираются продавать с двигателем внутреннего сгорания, но затем у новинки «Киа» появится электрифицированная версия (не исключен вариант 100-процентного электрокара).