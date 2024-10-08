Новый большой кроссовер Kia подловили во время тестов 

Гамма компании Kia пополнилась вседорожником Telluride в 2019 году, который оказался практически близнецом модели Hyundai Palisade. Спустя 2 года машина обновилась, а теперь близится время, когда большой кроссовер впервые сменит поколение.

На днях в Сеть утекли шпионские фотографии прототипа реформенного Telluride. Машину запечатлели во время испытаний в США, в стране, для которой эта модель была изначально предназначена.

Традиционно для еще не дебютировавшего автомобиля его кузов был прикрыт обильной маскировкой, которые скрывает под собой самые главные изменения в экстерьере машины.

Впрочем, даже сквозь нее можно заметить, что Telluride обзаведется пересмотренным дизайном, который местами будет повторять свежие проекты «Киа», такие как EV9 и K4.

Ранее независимые дизайнеры из ателье «NYMammoth» показали, как может выглядеть новый Telluride без камуфляжа. По их мнению внешний облик большого кроссовера станет более брутальным и обзаведется другой решеткой радиатора, оптикой, бамперами и боковыми панелями кузова.

Премьеру нового поколения Kia Telluride ждут в 2025 году.