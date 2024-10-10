Владельцев Kia Sportage, Rio, Sorento, Cerato и других просят не ставить свои машины в гараж

Австралийский офис компании Kia объявил о массовом отзыве, затрагивающим более 100 тысяч автомобилей. В предписании, разосланном владельцам машин этого бренда, их просят не парковать авто под навесами, либо в гаражах из-за риска возгорания и последующих проблем с их тушением.

Отзывная кампания затрагивает широкий список популярных моделей Kia, таких как Kia Sportage, Kia Rio, Kia Sorento, Kia Cerato и другие. Все они выпущены в разные периоды с 2009 по 2018 годы.

Утверждается, что в случае с каждой отозванной моделью существует высокий риск возникновения одной и той же проблемы – отказа гидравлического электронного блока управления (HECU), который отвечает за антиблокировочную систему тормозов, электронный контроль устойчивости и антипробуксовочную систему.

Инженеры Kia обнаружили, что система HECU может оставаться активной даже при выключенном автомобиле, а попадание влаги в блок управления часто приводит к коротким замыканиям и возгораниям машин.

До начала отзыва специалисты Kia просят всех владельцев автомобилей, попадающих под эту сервисную акцию, не парковать машины рядом с легковоспламеняющимися конструкциями или в закрытых помещениях, таких как гаражи или навесы.