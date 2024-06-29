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Пикап-версию Suzuki Jimny показали на неофициальных изображениях

Скоро она может стать реальностью

Текст: Алексей Шмидт
Копия Suzuki Jimny Pickup Render Red scaled 1

В середине этой недели фанаты Suzuki Jimny получили от руководства компании благую весть, согласно которой японский автопроизводитель не отказался от идеи выпуска пикап-версии этой модели. Более того, сейчас он рассматривает и другие варианты такого внедорожника, включая гибрид и даже электромобиль. 

Независимый дизайнер с портала «CarsCoops» внимательно ознакомился со сделанным заявлением одного из топ-менеджеров Suzuki, а затем на его основе подготовил изображения грузовой версии Jimny.

Suzuki Jimny Pickup Render Blue scaled 1

Для своих спекулятивных рендеров художник использовал колесную базу 5-дверного Jimny, составляющую 2,6-метра (на 34 см длиннее 3-дверной модификации). 

Кроме того, дизайнеру пришлось растянуть задний свес машины, чтобы высвободить больше места для грузового отсека, добавив вымышленной модели практичности, а также немного увеличить пространство в салоне автомобиля. 

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Suzuki Jimny Pickup Render Black scaled 1

Что касается других версий Suzuki Jimny, в том числе гибрида и электромобиля, то первая может появиться в ближайшее время в рамках фейслифтинга внедорожника (ориентировочно в конце 2024-начале 2025 года). 

Копия Suzuki Jimny EV 1 1
Тизер электрической версии Suzuki Jimny

А вот с полностью электрическим «Джимни» (изображение выше) пока все не так очевидно. Несмотря на то, что автомобиль появится почти со 100-процентной вероятностью, произойдет это точно не раньше 2030 года. 

Фото:CarsCoops

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