Пикап-версию Suzuki Jimny показали на неофициальных изображениях

В середине этой недели фанаты Suzuki Jimny получили от руководства компании благую весть, согласно которой японский автопроизводитель не отказался от идеи выпуска пикап-версии этой модели. Более того, сейчас он рассматривает и другие варианты такого внедорожника, включая гибрид и даже электромобиль.

Независимый дизайнер с портала «CarsCoops» внимательно ознакомился со сделанным заявлением одного из топ-менеджеров Suzuki, а затем на его основе подготовил изображения грузовой версии Jimny.

Для своих спекулятивных рендеров художник использовал колесную базу 5-дверного Jimny, составляющую 2,6-метра (на 34 см длиннее 3-дверной модификации).

Кроме того, дизайнеру пришлось растянуть задний свес машины, чтобы высвободить больше места для грузового отсека, добавив вымышленной модели практичности, а также немного увеличить пространство в салоне автомобиля.

Что касается других версий Suzuki Jimny, в том числе гибрида и электромобиля, то первая может появиться в ближайшее время в рамках фейслифтинга внедорожника (ориентировочно в конце 2024-начале 2025 года).

Тизер электрической версии Suzuki Jimny

А вот с полностью электрическим «Джимни» (изображение выше) пока все не так очевидно. Несмотря на то, что автомобиль появится почти со 100-процентной вероятностью, произойдет это точно не раньше 2030 года.