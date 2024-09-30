Suzuki Jimny превратился в очень крутой пикап начального уровня

Много лет назад в Suzuki родилась идея превратить свой рамный внедорожник Jimny в утилитарный пикап, который удивлял бы своими качествами на бездорожье, но при этом был относительно недорогим по сравнению с конкурентами за счет своих размеров. Реализовать ее так и не удалось, но отказываться от нее топ-менеджеры компании не готовы, что подтвердили не так давно в интервью австралийским СМИ.

Предположить, как мог бы выглядеть Suzuki Jimny в кузове пикап взялся малазийский дизайнер с ником Theottle. По задумке художника, внедорожник, который недавно получил 5-дверный кузов, трансформируется в утилитарник с двойной кабиной и компактным отсеком сзади.

Машина не сможет удивить грузоподъемностью в 1 тонну, как другие пикапы, но будет готова к интенсивному использованию как рабочая лошадка для перевозки негабаритных и нетяжелых грузов. В качестве них, к примеру, могут выступить тюки сена, инструменты или даже небольшие животные, но для этих задач задняя подвеска автомобиля с листовыми рессорами должна быть соответствующим образом усилена.

Эстетика Jimny в версии пикап может остаться прежней и полностью соответствовать философии оригинального внедорожника. Единственной разницей в экстерьере грузовой модели стала бы конструкция кормы с откидной дверцей, на которую нанесена надпись «SUZUKI», а также наличие бампера, выполненного в виде ступеньки к грузовой платформе.

Достичь относительно невысокой цены в сравнении с конкурентом Jimny Pick-Up получилось бы только сохранив под капотом модели скромный 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор, работающий в паре с 5-ступенчатой МКПП или 4-скоростным «автоматом».

Полноприводная система с редуктором, двумя жестко подключаемыми осями и рециркуляционным рулевым управлением на шарикоподшипниках остались бы прежними, но шасси с листовыми рессорами пришлось бы немного усилить по сравнению с обычным внедорожником.