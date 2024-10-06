Легендарный рамный «проходимец» Suzuki Jimny станет электрокаром

Suzuki Jimny больше не продается во многих странах, в том числе в Европе из-за несоответствия экологическим нормам. Это большая потеря для части покупателей, лишившихся доступного рамного вездехода, который любили за его привлекательный внешний вид и ходовые качества, демонстрируемые за пределами асфальта.

Но у Jimny еще есть шанс вернуться в «Старый Свет», ведь недавно его руководство анонсировало появление электрической замены «Джимни», которая увидит свет в течение этого десятилетия.

Никаких подтвержденных сведений о проекте пока нет, но недавно в Сети появился первый неофициальный рендер такого автомобиля. Цифровой рисунок подготовил портал «Autos Pasion Total», считающий, что электрический Jimny сохранит свой оригинальный ретро-стиль и будет отличаться от бензинового аналога лишь отдельными деталями.

Первое и самое главное изменение можно будет заметить спереди, где решетка радиатора за ненадобностью получит заглушки в своих отверстиях. Помимо нее машине может достаться двухцветный кузов и защита днища, а также лючок для подзарядки сзади, который заменит топливную горловину.

Если не произойдет никаких сюрпризов, то в новый Jimny с нулевым уровнем выбросов будет интегрировано два двигателя (по одному на каждую ось). Это позволит машине сохранить систему полного привода.

Автомобиль могут оснастить системой рекуперация энергии, которая позволит заряжать батарею во время спусков, а благодаря большому крутящему моменту Jimny сможет иметь лучшее сцепление с дорогой, чтобы с легкостью преодолевать холмистые участки с низким «зацепом».

Запас хода машины в зависимости от выбранного аккумулятора должен составить до 400 километров.

Когда полностью электрический Suzuki Jimny увидит свет пока неизвестно.