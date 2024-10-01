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Новый Suzuki Swift Sport: выяснилась цена и оснащение

Раскрыты подробности о грядущем "заряженном" хэтчбеке "Сузуки"

Текст: Алексей Шмидт
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В конце прошлого года Suzuki представила новое поколение своего популярного хэтчбека Swift. Считалось, что оспортивленный вариант этой модели с приставкой Sport последует его примеру, но слухи не получили подтверждения. Впрочем, появление «заряженной» версии «Свифт» все еще в повестке, а недавно стало известно сколько оно может стоить и как будет оснащаться.

По данным японского сайта «Best Car», Suzuki готовит для своих поклонников рождественский подарок и собирается представить новый Swift Sport в декабре текущего года. Машина сохранит амплуа экономичного хот-хэтча, а также переднемоторную компоновку и фронтальный привод. 

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В отличие от оригинального Swift, который в свежей генерации перебрался на современный 3-цилиндровый двигатель рабочим объемом 1,2-литра, модификация Sport получит под капот 1,4-литровый турбомотор, состыкованный с 48-вольтовой мягко-гибридной системой. Максимальная отдача такой связки составит от 140 до 150 лошадиных сил, что гарантирует прибавку к простому «Свифт» в производительности на 13-15 л.с.

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Длина автомобиля должна составить 3990 мм, ширина 1750 мм, высота 1500 мм, а расстояние между осями оказаться равно 2450 мм. 

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Японские инсайдеры утверждают, что цена на «горячую» модификацию Suzuki Swift нового поколения будет находиться в пределах 2 миллионов 300 тысяч иен или 1,5 миллиона рублей по нынешнему валютному курсу. 

Фото:Best Car

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