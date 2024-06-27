Suzuki хочет превратить внедорожник Jimny в компактный пикап

Suzuki долгое время рассматривал возможность выпуска пикапа, основанного на платформе популярного рамного внедорожника Jimny. В последние годы слухи о появлении такого автомобиля затихли и многие решили, что в компании отказались от такой идеи. Но, как выяснилось, на днях, проект пикапа Jimny все еще актуален.

По словам гендиректора австралийского офиса «Сузуки» Майкла Пачота, двухдверная машина по-прежнему находится в планах компании, а сам проект не только не умер, но и считается автопроизводителем вполне перспективным:

«Все, что начинается с Jimny, заканчивается продажами. Представьте себе этот внедорожник с двумя сиденьями спереди и ничем сзади».

По мнению топ-менеджера, автомобиль оказался бы чрезвычайно популярен на таких рынках как: Новая Зеландия, Австралия и Южная Африка, где покупатели предпочитают проходимые утилитарники, но готовы пожертвовать размером салона и грузового отсека.

Вместе с тем параллельно были раскрыты и другие подробности о планах компании в отношении одной из своих самых известных моделей в мире.

Помимо пикапа Jimny в Suzuki собираются представить как минимум несколько версий уже существующего внедорожника. В их числе значится как гибрид, так и полностью электрическая модификация этой модели. Но если первая должна дебютировать в ближайшие несколько лет, то «батарейный» рамный «Джимми» увидит свет только к 2030 году.