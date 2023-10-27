Новый большой кроссовер Hyundai Grand Santa Fe показали на первых изображениях

Конец лета 2023 года в автомобильном мире ознаменовался премьерой нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe, который с переходом в новую генерацию пережил кардинальное преображение. Когда-то эта модель обладала необычной версией, носившей приставку Grand.

Такие машины отличались от обычных «Санта Фе» увеличенными размерами и 7-местным салоном уже в базе, но впоследствии их заменили на более современный «вседорожник» Palisade.

Как мог бы выглядеть Grand Santa Fe в современной итерации показали независимые дизайнеры.

В Сети появились рендеры удлиненного «Санта Фе» с оглядкой на дизайн пятого поколения этой модели, которое уже во всю продается как в Южной Корее, так и в России (машины ввозят по параллельному импорту).

Судя по рендерам, как и раньше, в случае с Santa Fe и его гипотетически возможной версией Grand разница между машинами будет заключаться только в размерах.

Увеличенная на 100 мм колесная база и на 225 мм кузов позволят добавить 52 мм пространства для ног пассажиров второго ряда, а также обеспечить прибавку в расстоянии между спинками кресел третьего ряда до 77 мм.

Объем багажника машины при этом мог бы увеличиться до 280 литров (при условии сложенных спинок на «галерке»).

Вероятность того, что Grand Santa Fe увидит свет, минимальна. Сейчас в линейке Hyundai эту модель успешно замещает вседорожник Palisade и необходимости в том, чтобы создавать ему внутреннюю конкуренцию у компании (по крайней мере пока) нет.