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Новый большой кроссовер Hyundai Grand Santa Fe показали на первых изображениях

Вероятность того, что он появится в продаже, минимальна

Текст: Алексей Шмидт
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Конец лета 2023 года в автомобильном мире ознаменовался премьерой нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe, который с переходом в новую генерацию пережил кардинальное преображение. Когда-то эта модель обладала необычной версией, носившей приставку Grand.

Такие машины отличались от обычных «Санта Фе» увеличенными размерами и 7-местным салоном уже в базе, но впоследствии их заменили на более современный «вседорожник» Palisade.

Как мог бы выглядеть Grand Santa Fe в современной итерации показали независимые дизайнеры.

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В Сети появились рендеры удлиненного «Санта Фе» с оглядкой на дизайн пятого поколения этой модели, которое уже во всю продается как в Южной Корее, так и в России (машины ввозят по параллельному импорту). 

Судя по рендерам, как и раньше, в случае с Santa Fe и его гипотетически возможной версией Grand разница между машинами будет заключаться только в размерах.

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Увеличенная на 100 мм колесная база и на 225 мм кузов позволят добавить 52 мм пространства для ног пассажиров второго ряда, а также обеспечить прибавку в расстоянии между спинками кресел третьего ряда до 77 мм. 

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Объем багажника машины при этом мог бы увеличиться до 280 литров (при условии сложенных спинок на «галерке»).

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Вероятность того, что Grand Santa Fe увидит свет, минимальна. Сейчас в линейке Hyundai эту модель успешно замещает вседорожник Palisade и необходимости в том, чтобы создавать ему внутреннюю конкуренцию у компании (по крайней мере пока) нет. 

Фото:AutoYa

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