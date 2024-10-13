Новый роскошный 3-рядный кроссовер Hyundai показан на свежих изображениях

Портфолио электрических моделей компании Hyundai продолжает расширяться благодаря ее «батарейному» люксовому суббренду Ioniq, который делает исключительно электрокары. Одной из самых важных премьер этой марки в ближайшее время должно стать появление флагманского трехрядного кроссовера, который может увидеть свет уже в этом году.

Дизайнеры корейской студии «NY Mammoth» решили поразмыслить на его счет, выпустив серию рендерных изображений новинки. На них Ioniq 9 (ожидается, что автомобиль будет называться именно так) предстал в виде брутального SUV с характерными чертами последних моделей Hyundai.

В качестве основы для проекта виртуального автомобиля использовался концепт-кар Seven, представленный в 2021 году. Серийный вариант кроссовера, по задумке цифровых художников, скопирует у прототипа общий вид кузова, но отличится более сложным оформлением передней части.

Показанный на рендерах Ioniq 9 щеголяет светодиодной полосой из пикселей, проходящей вдоль капота, чем повторяет концепт трехлетней давности, а также обладает вертикальными блоками основной светотехники по бокам. Но горизонтальную линию дополняют поворотные огни, имитирующие прямоугольные кластеры традиционных автомобилей Hyundai, к примеру последнего Santa Fe.

Другие необычные детали дизайна «девятки» включают в себя псевдорешетку радиатора, а также более сложный по конструкции бампер.

Кроссовер Ioniq 9 построят на платформе E-GMP, которая ранее легла в основу таких электрических моделей как Ioniq 5 и 6, а также Kia EV6 и EV9. Технические характеристики автомобиля сейчас засекречены.

Что касается сроков премьеры, то корейские СМИ пишут о конце 2024 года, а в качестве площадки для такой презентации называют автошоу в Лос-Анджелесе.