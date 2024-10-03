Разгневанная владелица Hyundai подала в суд на компанию за отказ ремонтировать ее Tucson

В последние годы автомобили Hyundai стали причиной подачи множества исков против автопроизводителя. И нередко они касались надежности машин этой компании.

Накануне портал «Daily Dot» опубликовал видеотзыв из соцсети «TikTok» разгневанной владелицы кроссовера Hyundai Tucson, который по ее словам Hyundai отказывается ремонтировать в рамках отзывной кампании.

В крайне эмоциональном видео, в котором девушка не стесняется в выражениях, обладательница «паркетника» Tucson 2017 года выпуска рассказывает, что начала испытывать проблемы с его двигателем (в частности с износом подшипников штока).

В какой-то момент она заметила, что на аналогичную неисправность жалуются в соцсетях и другие владельцы таких машин, поэтому отправилась в дилерский центр и узнала, что по этой технической проблеме существует отзывная кампания.

Вот только ремонтировать ее машину, согласно сервисному бюллетеню, автосалон отказался, заявив, что она превысила допустимый километраж.

По словам канадки (@awko_taco13), за 7 лет она проехала на своей машине 155 тысяч миль (250 тысяч км), но не понимает, почему эта цифра должна на что-то влиять, когда речь идет об отзывной акции.

В итоге девушка присоединилась к коллективному иску против Hyundai к другим владельцам, которые владеют машинами с такими же техническими проблемами, требующими их отремонтировать в рамках отзыва вне зависимости от пробега.