В Россию привезли один из самых надежных автомобилей Kia

Официальный ввоз автомобилей Kia в Россию поставлен на «стоп», а завод корейской марки переезжает в соседний Казахстан, но на его строительство уйдет время. Так что пока все машины этого бренда, которые поступают на наш рынок, ввозятся по параллельному импорту. И недавно среди них появилась модель, которая считается чуть ли не самой надежной Kia.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию привезли небольшую партию седанов Kia Forte. В беседе с дилерами нам удалось выяснить, что речь идет о машинах, которые собраны и предназначены для продаж в США.

Это автомобили 2023 года выпуска, оснащенные 1,6- и 2-литровыми бензиновыми моторами на 122 и 149 лошадиных сил. Ассистирует им автоматическая коробка передач и передний привод.

Kia Forte – это аналог автомобиля, который продавался в России под именем Cerato. Машина обладает длиной в 4,6-метра, шириной – в 1,8-метра, а также высотой в 1,4-метра. Расстояние между осями седана составляет 2,7-метра.

Что касается порядка цен, то за ввезенные «серыми» схемами из США корейские 4-дверки у нас просят от 2 миллионов 700 до 3 миллионов 345 тысяч рублей.

Одной интересной особенностью Forte является тот факт, что этот автомобиль считается одним из самых крепких в линейке Kia. Согласно исследованию международного агентства «MarketWatch», оценка надежности «Киа Форте» составляет 4,5 балла из 5 возможных, а вероятность серьезной поломки по ходу эксплуатации в первые годы равна всего 9%.

Точно такие же показатели в гамме компании демонстрируют Kia Rio и Kia Soul, которые также доступны на российском рынке по параллельному импорту.