Volkswagen Bora и Chevrolet Onix вошли в список самых дешевых иномарок параимпорта

Портал «Аutonews» провел анализ новых автомобилей в дилерских центрах столицы, выявив какие из них являются самыми недорогими для покупателей. В список вошли модели, поступающие в нашу страну по схеме параимпорта.

По данным портала, из крупных шоурумов практически исчезли условно недорогие машины. Журналист ознакомился с прайс-листами, опубликованными дилерами, и выяснил, что сегодня наиболее доступными можно считать автомобили, цена которых составляет около 2 миллионов 500 тысяч рублей.

Один из самых недорогих вариантов, который сейчас можно приобрести в столице в этот бюджет, является кроссовер Hyundai Bayon. Автомобиль в стартовой комплектации Prime с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил и АКПП предлагают по цене в 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Немного дороже продается «поднебесный» паркетник Soueast DX8S – стоимость машины составляет 2 миллиона 225 тысяч рублей. Автомобиль оснащается полуторалитровым турбированным двигателем, выдающим 156 лошадиных сил и 230 Нм. Ассистирует ему «робот».

Наиболее бюджетным авто корейской марки Kia теперь является компактный хэтчбек Picanto с ценой в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Далее в список бюджетных моделей, ввезенных по параллельному импорту, входят: VW Bora (2 миллиона 450 тысяч рублей) и Chevrolet Onix (2 миллиона 100 тысяч рублей).

Ранее стало известно о том, что на российском рынке начали продавать европейский хэтчбек Dacia Sandero, считающийся самым популярным автомобилем в «Старом Свете». Такие автомобили в единичных экземплярах прибыли к нам по «серому» импорту и были проданы по цене в 2 миллиона 400 тысяч рублей.