В Россию начали ввозить самый надёжный среднеразмерный пикап в мире

Несмотря на то, что класс пикапов в России не пользуется высоким спросом, продажи машин этого сегмента никогда не останавливались. Более того, с недавнего времени к нам стали поступать модели, которые ранее на отечественном рынке представлены не были. Одна из них – пикап, который считается самым надежным среднеразмерным грузовичком на планете.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в России появилась небольшая партия пикапов Honda Ridgeline. Такие автомобили приехали сразу из нескольких стран окольными путями благодаря усилиям параллельных импортеров.

Модель Ridgeline была построена «Хондой» на базе внедорожника Pilot. Двухрядный автомобиль комплектуется безальтернативным 3,5-литровым бензиновым мотором V6 i-VTEC, выдающим 280 л.с. Ассистирует ему 9-скоростная автоматическая коробка передач и полный привод.

Несмотря на статус утилитарной модели оснащение машин, ввезенных в РФ, включает в себя 3-зонный климат-контроль, акустическую систему с семью динамиками, а также целый ряд электронных водительских ассистентов.

Уникальная особенность Ridgeline заключается в том, что именно он считается самым надежным среднеразмерным пикапом в мире. Авторитетное агентство «iSeeCars» присвоило этой модели Honda оценку в 9,2 балла из 10 возможных, что больше, чем в случае с такими популярными моделями как Toyota Tacoma и Ford Ranger, являющимися бестселлерами в своем классе.

Что касается цен на Honda Ridgeline, то «серые» дилеры оценили эту модель в России в сумму до 8 миллионов 730 тысяч рублей.