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В Россию начали ввозить самый надёжный среднеразмерный пикап в мире

Он оценен почти в 9 миллионов рублей

Текст: Алексей Шмидт
CHEV Sonic 15 SWD 74705

Несмотря на то, что класс пикапов в России не пользуется высоким спросом, продажи машин этого сегмента никогда не останавливались. Более того, с недавнего времени к нам стали поступать модели, которые ранее на отечественном рынке представлены не были. Одна из них – пикап, который считается самым надежным среднеразмерным грузовичком на планете.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в России появилась небольшая партия пикапов Honda Ridgeline. Такие автомобили приехали сразу из нескольких стран окольными путями благодаря усилиям параллельных импортеров. 

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Модель Ridgeline была построена «Хондой» на базе внедорожника Pilot. Двухрядный автомобиль комплектуется безальтернативным 3,5-литровым бензиновым мотором V6 i-VTEC, выдающим 280 л.с. Ассистирует ему 9-скоростная автоматическая коробка передач и полный привод. 

Несмотря на статус утилитарной модели оснащение машин, ввезенных в РФ, включает в себя 3-зонный климат-контроль, акустическую систему с семью динамиками, а также целый ряд электронных водительских ассистентов.

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Уникальная особенность Ridgeline заключается в том, что именно он считается самым надежным среднеразмерным пикапом в мире. Авторитетное агентство «iSeeCars» присвоило этой модели Honda оценку в 9,2 балла из 10 возможных, что больше, чем в случае с такими популярными моделями как Toyota Tacoma и Ford Ranger, являющимися бестселлерами в своем классе. 

Что касается цен на Honda Ridgeline, то «серые» дилеры оценили эту модель в России в сумму до 8 миллионов 730 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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