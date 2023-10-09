В России начали продавать лучший субкомпактный автомобиль на планете

Параллельный импорт, несмотря на постоянно вводимые ограничения со стороны так называемых недружественных стран, продолжает набирать обороты, расширяя линейки в том числе и нишевых автомобилей в России. Совсем недавно «серые» дилеры начали торговать одной из таких машин, но не обычной, а считающейся лучшей в своем сегменте.

Редакции Daily-Motor.Ru стало известно о том, что в РФ начались продажи автомобилей Mini Cooper 2023 года выпуска.

Это 5-дверные хэтчбеки с жесткой крышей, ввезенные параллельными импортерами из соседних стран. На машины распространяется дилерская гарантия сроком в 24 месяца.

Автомобили оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 136 лошадиных сил. Ассистирует ему роботизированная коробка передач и система переднего привода.

Интересный момент, касающийся Mini Cooper, заключается в том, что этот хэтчбек считается лучшим в сегменте субкомпактных машин в мире. Согласно исследованию, проведенному агентством «US News and World Report», средняя оценка этой модели составляет 7,9 балла из 10 возможных, что на 0,1 балла выше, чем в случае с корейским бестселлером Kia Rio.

Автомобиль хвалят за приятный дизайн с оглядкой на ретро, а также отличную управляемость и высококлассный интерьер.

Ввезенные в Россию Mini Cooper 2023 года выпуска оценены «серыми» дилерами в 5 миллионов 655 тысяч рублей.