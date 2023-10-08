Новый кроссовер Toyota в стиле Ferrari получил комплект доработок от Modellista

Одной из самых свежих премьер Toyota стал новый кроссовер из семейства Crown, которому досталась приставка Sport. Машину представили буквально несколько дней назад, но японское тюнинг-ателье Modellista уже подготовило для нее собственный пакет доработок.

Благодаря обвесу и новым колесным дискам новый кроссовер Toyota, внешне напоминающий Ferrari Purosangue, получил более агрессивный внешний облик еще до того момента, пока его модернизирует заводская компания Gazoo Racing.

Аэродинамический комплект включил в себя: передний сплиттер с «губой» медного цвета, удлинитель заднего бампера, более продвинутые боковые юбки, а также накладки на зеркала с хромированными акцентами.

Дополнить общую картину призваны 21-дюймовые колесные диски с 2-цветной отделкой под названием Wing Dancer, а также подушка кресла в салоне с логотипами Modellista, которая может также служить стильной сумкой.

Никаких механических улучшений комплект доработок не подразумевает, а это значит, что под капотом Crown Sport установлен стоковый гибридный силовой агрегат на 231 лошадиную силу.

Согласно онлайн-каталогу, стоимость окрашенного аэродинамического комплекта от Modellista для нового кроссовера Toyota составляет 258 тысяч 500 иен (175 тысяч рублей). Накладки на зеркала обойдутся в 17 тысяч 600 иен (12 тысяч рублей), а колесные диски в 286 тысяч иен (193 тысячи рублей).

Что касается умной сумки-подушки, то за нее будут просить 9 тысяч 900 иен (6 тысяч 700 рублей).