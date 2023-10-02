Стало известно, что точно сломает один из самых надежных двигателей в мире

Двигатель 2AR-FE, хорошо известный по моделям RAV4 и Camry, считается одним из самых «неубиваемых» моторов на планете. Но порой даже самые надежные двигатели выходят из строя, причём от естественных причин.

На YouTube-канале «I Do Cars» вышел видеоролик, в котором сломавшийся 2,5-литровый двигатель Toytota 2AR-FE был извлечен из седана Scion tC 2012 года выпуска, отправленного на утилизацию. Механик решил разобраться, что с ним случилось, ведь внешне силовой агрегат выглядел как новый.

Первое, о чем подумал специалист из американского автосервиса, так это о поломке коленчатого вала, но этот домысел еще предстояло проверить. При более глубоком разборе мотора выяснилось, что во впускном и выпускном отверстиях находится пыль, паутина, влага и грязь, намекающие, что в мотор могла попасть вода.

При этом масляный фильтр выглядел очень неплохо, а между фильтрующим материалом, обычно встречающимся в заклинившем двигателе, не было замечено никакой металлической стружки.

Снятие клапанной крышки также продемонстрировало блок, несмотря на 10-летний возраст находящийся в идеальном состоянии. То же самое касалось и других деталей, включая распредвалы и коромысла.

Демонтаж головки блока цилиндров показал наличие ржавчины в самих цилиндрах, а также неправильное расположение поршня. Дальнейшее расследование выявило куски металла в масляном поддоне, а после снятия коленчатого вала был обнаружен сломанный шатун и несколько следов удара на стенке цилиндра.

Вывод о причинах поломки этого мотора Toyota был сделан следующим – двигатель вышел из строя, когда Scion tC проехал по очень глубокой луже. Это доказывает, что даже легендарная надежность «Тойоты» не способна справиться с таким естественным физическим явлением, как типичный гидроудар.