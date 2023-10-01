Маленький Toyota Land Cruiser за 2 миллиона рублей показали на первых реалистичных изображениях

Осенний дебют внедорожника Toyota Land Cruiser 250 раскрыл ряд интересных подробностей на тему того, как японцы собираются расширять свою внедорожную линейку автомобилей в будущем. Одной из ближайших новинок в этом списке должен оказаться маленький вариант «Ленд Крузера», который, по слухам, назовут Land Hopper.

Каким может оказаться дизайн этой модели рассказали автомобильные художники с японского портала «BestCarWeb», опубликовавшие его первые рендерные изображения со всех сторон.

Создавая виртуальный концепт они черпали вдохновение как с нынешнего Land Cruiser 250, так и с прототипа Compact Cruiser EV образца 2021 года.

В итоге у независимых дизайнеров получился небольшой внедорожник с характерным дизайном нового LC 250, но гораздо более компактными размерами, которые должны оказаться сопоставимы с габаритами Toyota Corolla Cross по длине и ширине (4,5- и 1,8-метра).

Впрочем, Land Hopper, скорее всего, окажется выше городского паркетника примерно на 0,2-метра и этот показатель в случае с ним составит не 1,6, а 1,8-метра.

Предполагается, что комплектовать новинку «Тойоты» будут как электромотором, так и гибридными силовыми установками, основными кандидатами в списке которых являются 1,8-литровый агрегат от Corolla Cross, а также 2- и 2,5-литровые моторы от RAV4.

В качестве альтернативы может выступить полуторалитровый турбогибрид.

Инсайдеры уверяют, что премьера Land Hopper состоится уже в октябре на специальном мероприятии в Японии. В продажу машина выйдет только в следующем году и будет стоить от 3 миллионов до 3 миллионов 800 тысяч иен или 1 миллион 960 тысяч – 2 миллиона 500 тысяч рублей по текущему курсу.