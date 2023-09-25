В Россию привезли самый популярный автомобиль в мире

Автомобили Toyota всегда пользовались высоким спросом как на мировом рынке, так и на российском. Но с прошлого года их официальные поставки в РФ прекращены, а это значит что все машины, которые сейчас выставлены на продажу в местных автосалонах, завезены параллельными импортерами.

Именно они недавно ввезли в Россию свежую партию кроссоверов, которые являются ни много ни мало самыми продаваемыми автомобилями на планете.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, на российском рынке вновь появились «паркетники» Toyota RAV4 2023 года выпуска. Крупная партия таких машин пришла к «серым» дилерам из Японии, США, ОАЭ и Китая.

Автомобили предлагаются покупателям как с правосторонним расположением рулевой колонки (гибридные кроссоверы), так и с левосторонним. Гибрид работает на базе 2,5-литрового ДВС и способен выдавать до 222 лошадиных сил.

Помимо него можно остановить свой выбор на обычных атмосферных моторах без электрического довеска объемом 2- и 2,5-литра, более привычных для наших покупателей.

Трансмиссия в зависимости от двигателя может быть как бесступенчатым вариатором, так и 8-диапазонным классическим гидротрансформатором, а привод передним или полным.

Машины оценены в вилку от 2 миллионов 200 (праворульные кроссоверы) до 7 миллионов 490 тысяч рублей (автомобили с левым рулем и 2,5-литровым мотором).

Одна из самых интересных особенностей кроссовера Toyota RAV4 заключается в том, что он является самым популярным автомобилем в мире.

Согласно отчету JATO Dynamic, по итогам прошлого года (данных за 2023 год еще нет) на планете было реализовано в общей сложности более 1 миллиона таких машин, что позволило этой модели «Тойоты» опередить родственную Corolla (992 тысячи проданных машин), а также Tesla Model Y (747 тысяч продаж).