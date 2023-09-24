Новый Volkswagen Passat B9: что, если бы его сделали седаном

Три недели назад компания Volkswagen показала новое поколение модели Passat, которое теперь может быть только универсалом. Независимый дизайнер из Малайзии с ником «Theottle» решил пофантазировать на этот счет и продемонстрировал собственное мнение на тему того, как мог бы выглядеть новый Passat, но в более привычном для него кузове – седан.

В своей работе автомобильный художник использовал как экстерьерные решения универсала Passat B9, так и других продуктов VW.

Результат получился на удивление реалистичным. «Пассату» досталась полностью новая корма со сглаженными линиями, которая была заимствована у родственного седана на платформе MQB – китайского Volkswagen Lamando L.

Сквозной блок задних фонарей был перенесен в 4-дверку с оригинального универсала и неплохо вписался в ее экстерьер. Дополнил общую картину небольшой спойлер, интегрированный в крышку багажника, по типу «утиный хвост».

Вымышленный седан Passat B9 обладает колесной базой в 2841 мм, что соответствует расстоянию между осями универсала.

Единственным недостатком этой версии по сравнению с недавно представленным «сараем» художник назвал уменьшенный объем багажника, но в этой особенности нет ничего нового, учитывая кардинально разные форм-факторы кузовов таких автомобилей.

Техническую часть седан Passat практически наверняка позаимствовал бы у универсала, обзаведясь точно такой же линейкой, бензиновых, дизельных и мягко-гибридных агрегатов, а также подключаемых «гибридов».

Несмотря на то, что машина на рендерах выглядит очень неплохо, выпускать такой вариант «Пассата» Volkswagen не планирует, о чем с уверенностью заявило его руководство на презентации универсала.

Зато скоро для тех, кого не устраивает такой VW, появится альтернативный вариант – родственный Skoda Superb. Правда он также будет исключительно универсалом.