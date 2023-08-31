Volkswagen представил новый Passat – теперь это только универсал

Компания Volkswagen опубликовала официальные изображения нового поколения Passat, попутно дополнив фирменные картинки технической информацией об этом автомобиле. В свежей генерации эта модель будет предложена исключительно в кузове универсал. Кроме того, она станет практически 100-процентным аналогом нового Skoda Superb, который появится в продаже позднее.

В качестве платформы для нового «Пассата» выступит тележка, на которой сейчас создают чешскую модель, но помимо шасси обе модели будет роднить между собой еще и одинаковая агрегатная линейка.

Длина «немца» составит 4,9-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,5-метра. Расстояние между осями увеличится на 50 мм и достигнет отметки в 2,8-метра.

Внешне универсалу достанется дизайн, который выполнен с оглядкой на электрическую линейку ID. Причем схожие черты между машинами будут прослеживаться не только снаружи, но и внутри.

В салоне Passat установят новую мультимедийную систему MIB4, работающую в паре с 12,4 или 15-дюймовым планшетным дисплеем. Комбинация приборов будет только цифровой, а блок управления климатической системой окажется сенсорным.

Селектор переключения режимов работы трансмиссии переедет с центрального тоннеля на новое место, расположенное под рулем, тогда как дворники включать теперь придется не с правой стороны, а с левой.

Приводить в движение машину будет прежний 2-литровый турбодизель на 122, 155 или 193 лошадиные силы, где для последнего варианта предложат систему полного привода. В качестве альтернативы выступит 2-литровый бензиновый агрегат на 204 и 265 «сил», а также 1,5-литровый мотор eTSI (с электрическим довеском) на 150 л.с.

Гибридные версии включат в себя силовые установки на 204 и 272 лошадиные силы, но привод в них окажется только передним.

В качестве опции можно будет заказать инновационную адаптивную подвеску DCC Pro, которая должна демонстрировать более явную разницу между комфортным и спортивным режимами езды, чем это ощущалось раньше.