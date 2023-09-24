У внедорожника Nissan Patrol появилась хардкорная версия с воинственным названием

О планах Nissan выпустить новый вариант внедорожника Patrol мы рассказывали еще этим летом. Главным рынком сбыта для него должна была стать Австралия, до которой он добрался только сейчас.

Автором специального исполнения «Патрола» как ни странно является не сам Nissan, а компания Premcar, в которую японский автопроизводитель обратился с просьбой создать продвинутый внедорожник для австралийского рынка.

Главное отличие версии Warrior от простого Patrol заключается в том, что она обладает слегка иным дизайном, а также гораздо более продвинутыми внедорожными характеристиками благодаря улучшенной геометрии.

Снаружи машина получила другой бампер, накладки и расширители крыльев, которые придали Patrol более агрессивный внешний облик.

Стандартную хромированную радиаторную решетку заменили на более «зловещую» черную, отлично сочетающуюся с наружными зеркалами заднего вида. Но куда интересней оказалась внедорожная составляющая модели.

Первое, на что можно обратить внимание, так это на очень высокий дорожный просвет. Кроме того, автомобилю достались «зубастые» покрышки Yokohama G015 размерностью 295/70, новая конструкция фаркопа для размещения полноразмерной «запаски» и стальная защита моторного отсека с выгравированным на ней названием «Warrior» (в переводе «Воин»).

Разумеется, доработки затронули и техническую часть подвески машины. Premcar переработал передние рессоры и заменил задние на специальные новые, попутно проведя перестройку гидравлической системы управления движением кузова. Дополнил картину новый задний отбойник.

Под капотом хардкорного Patrol разместился стоковый 5,6-литровый атмосферный V8 мощностью 405 лошадиных сил, но работающий в паре с новой бимодальной выхлопной системой.

Автомобиль, позиционирующийся как конкурент Toyota Land Cruiser 300 GR Sport, оценен в 101 тысячу 160 австралийских долларов или 6 миллионов 240 тысяч рублей по текущему курсу.