Хардкорный внедорожник Nissan Patrol Warrior бросит вызов Land Cruiser GR Sport: подробности

Австралийская инженерная компания Premcar анонсировала новый внедорожник под названием Nissan Patrol Warrior. Автомобиль будет представлять собой модернизированную версию знаменитой «ниссановской» модели, которая должна навязать конкуренцию версии Land Cruiser GR Sport. Ее главной отличительной чертой станут недюжинные возможности на бездорожье.

Список улучшений, которые станут прерогативой Patrol Warrior, включит в себя значительно измененную подвеску с увеличенным клиренсом на 50 мм и расширенной колеей на 40 мм. Все изменения, внесенные в ходовую часть внедорожника, должны улучшить его внедорожные характеристики, не нарушив при этом управляемость и динамику.

Внешне машина будет отличаться от простого «Патрола» расширителями крыльев, затемненной радиаторной решеткой, другими крышками боковых зеркал, а также ярко-красной защитной пластиной и новым пакетом 18-дюймовых колес, обутых в 34,4-дюймовые внедорожные покрышки.

Визуальной изюминкой Patrol Warrior должен стать двухрежимный выхлоп с выходящими сбоку патрубками, который сможет работать как в «тихом» режиме, так и «громком», позволяющим наслаждаться звуком 5,6-литрового атмосферного V8.

Завершат перемены новый задний бампер, фаркоп и отделка салона из алькантары, которая заменит стандартные деревянные и глянцево-черные акценты.

Когда новый Patrol Warrior поступит в продажу и сколько будет стоить пока неизвестно, но внедорожник вряд ли окажется дешевым, учитывая, что простой «Патрол» в базовой комплектации оценен в Австралии минимум в 93 тысячи 297 местных долларов или 5 миллионов 700 тысяч рублей по текущему курсу.