Прощай качество? Toyota начнет собирать машины как Tesla

Стремление автопроизводителей к упрощению сборочных процессов и, следовательно, экономии, добралось и до компании Toyota, которая испокон веков славилась своим качеством. Японцы уже начали тестировать новую технологию производства автомобилей, которая предоставит ей отличные выгоды, но может сказаться на потребителях.

Накануне на предприятии бренда в Миочи (Япония) был продемонстрирован процесс так называемого «гигакастинга», придуманного Tesla.

Речь идет о технологии создания кузова, когда специальные машины изготавливают массивные детали больших размеров, которые впоследствии состыковываются между собой.

Она значительно упрощает изготовление кузовов, поскольку не требует создания множества фигурных металлических деталей с помощью сварки, а также использования промышленных клеев и многого другого для формирования каркаса автомобиля, но имеет и определенные минусы, которые затрагивают их будущих владельцев.

Если на бумаге всё выглядит неплохо, то, как показал опыт компании Tesla, инновационная технология производства обладает и некоторыми недостатками.

Так, к примеру многие владельцы машин американского автопроизводителя, собранных по такой схеме, жаловались на их низкое качество, а некоторые и вовсе находили крупные трещины в панелях, устранить которые не кустарным методом практически невозможно.

Впрочем, по крайней мере пока фанатам «Тойот» можно выдохнуть. Компания собирается использовать новую технологию сборки только в электрокарах, первый из которых появится только в 2026 году.