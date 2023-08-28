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Владелец Tesla случайно обнаружил «страшные» трещины в кузове своего кроссовера

Компания отказывается устранять этот дефект

Текст: Алексей Шмидт
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В мае этого года владелец кроссовера Tesla Model Y Низар Камель прочитал в прессе о том, что некоторые автомобили «Тесла», построенные на новом заводе компании в Остине (штат Техас), могут доставляться покупателям без крышек бачка с тормозной жидкостью.

Мужчина тут же открыл передний багажник своей машины, и убедился, что в его автомобиле крышка оказалась на месте. Впрочем, радость быстро сменилась отчаянием, ведь Низар заметил выглядящие очень неприятно трещины в алюминиевом кузове Tesla.

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По словам владельца Model Y, он тут же обратился в компанию, чтобы его машину проверили специалисты по обслуживанию, но не смог привезти машину на проверку из-за семейных обстоятельств.

Когда в Tesla всё же смогли осмотреть автомобиль, ее специалисты заявили, что трещины никак не сказываются на безопасности эксплуатации автомобиля и отказались исправлять откровенный брак.

Теперь владелец Model Y, утверждающий, что никогда не попадал в ДТП на этой машине, старается избегать крупных неровностей и выбоин на дороге, чтобы трещины не расползлись дальше по кузову. 

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Чтобы решить проблему, мужчине пришлось придать ее огласке. Он опубликовал соответствующий пост в соцсетях, продемонстрировав, что трещина в алюминиевом сплаве настолько большая, что через нее проглядывается свет. Впрочем, пока Tesla никак не отреагировала на этот «крик о помощи». 

Напомним, предприятие Tesla в Остине под названием «Giga Texas» производит Model Y несколько иначе, нежели остальные автомобили бренда.

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Переднюю и заднюю части кузова электрического кроссовера там отливают специальным аппаратом как единое целое, что сокращает количество сварных швов, упрощает производство и снижает вес автомобиля. Таким образом, каждая трещина в этой конструкции может ставить под угрозу структурную целостность всей машины. 

Источник:The Drive

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