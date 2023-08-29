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В России появились новые внедорожные вэны Mitsubishi Delica

Их ввезли прямиком из Японии

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Mitsubishi никогда официально не продавала в России минивэны Delica, но в 90-х такие автомобили приезжали на наш рынок из Японии усилиями частных перегонщиков. Они полюбились покупателям за впечатляющие внедорожные характеристики, а также безукоризненную надежность.

С недавнего времени ввоз таких машин в РФ возобновился «серыми» импортерами, но их вряд ли можно назвать теми истинными «Деликами», которые продавались у нас раньше.

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Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения компаний, занимающихся параллельным импортом, обнаружив как минимум 7 предложений минивэнов Delica D5 2023 года выпуска.

Это новые машины с пробегами, близкими к нулю, ввезенные из Японии до официального запрета на поставки автомобилей с моторами рабочим объемом более 1,9- литра. Рулевая колонка и педали в них расположены с правой стороны, а не с левой, как принято в России. 

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Автомобили комплектуются турбодизельными 2,3-литровыми моторами, выдающими 145 лошадиных сил (380 Нм). В качестве трансмиссии в них выступает 8-диапазонный «автомат» и система полного привода.

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Такие Delica D5 технически не имеют почти ничего общего с «Деликами» из 90-х, так как построены на шасси кроссовера Outlander, а значит обладают простой полноприводной трансмиссией с подключением задней оси посредством муфты. Тем не менее, даже их хвалят за неплохие возможности за пределами асфальтового полотна. 

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Что касается цен на японские внедорожные минивэны, то за них «серые» дилеры просят от 2 миллионов 550 до 3 миллионов 240 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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