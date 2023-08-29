В России появились новые внедорожные вэны Mitsubishi Delica

Компания Mitsubishi никогда официально не продавала в России минивэны Delica, но в 90-х такие автомобили приезжали на наш рынок из Японии усилиями частных перегонщиков. Они полюбились покупателям за впечатляющие внедорожные характеристики, а также безукоризненную надежность.

С недавнего времени ввоз таких машин в РФ возобновился «серыми» импортерами, но их вряд ли можно назвать теми истинными «Деликами», которые продавались у нас раньше.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения компаний, занимающихся параллельным импортом, обнаружив как минимум 7 предложений минивэнов Delica D5 2023 года выпуска.

Это новые машины с пробегами, близкими к нулю, ввезенные из Японии до официального запрета на поставки автомобилей с моторами рабочим объемом более 1,9- литра. Рулевая колонка и педали в них расположены с правой стороны, а не с левой, как принято в России.

Автомобили комплектуются турбодизельными 2,3-литровыми моторами, выдающими 145 лошадиных сил (380 Нм). В качестве трансмиссии в них выступает 8-диапазонный «автомат» и система полного привода.

Такие Delica D5 технически не имеют почти ничего общего с «Деликами» из 90-х, так как построены на шасси кроссовера Outlander, а значит обладают простой полноприводной трансмиссией с подключением задней оси посредством муфты. Тем не менее, даже их хвалят за неплохие возможности за пределами асфальтового полотна.

Что касается цен на японские внедорожные минивэны, то за них «серые» дилеры просят от 2 миллионов 550 до 3 миллионов 240 тысяч рублей.