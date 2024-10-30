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Hyundai показал первые тизеры нового 3-рядного вседорожника Ioniq 9

Он станет самым крупным и дорогим в линейке электромобилей компании

Текст: Алексей Шмидт
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В последние годы Hyundai неустанно трудится над расширением гаммы своих электромобилей. И делает большой акцент на своем суббренде Ioniq, который позиционирует себя как крупного игрока на рынке с нулевым уровнем выбросов.

Очередной главой в этой саге должен стать новый 3-рядный кроссовер Ioniq 9, который станет самым большим и дорогим электрокаром бренда. Накануне корейский автопроизводитель опубликовал тизеры своего будущего вседорожника перед тем, как представить его всему миру в ноябре этого года.

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Тизер Hyundai Ioniq 9

Изображения свидетельствуют о том, что серийной «девятке» предстоит быть похожей на концепт-кар Seven, представленный несколько лет назад. Машина получит аналогичный профиль с особенно толстыми D-образными стойками и квадратными колесными арками.

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Как будет выглядеть задняя часть автомобиля пока неизвестно, но на тизере в профиль заметны пиксельные светодиоды, образующие Т-образный рисунок. 

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Тизер Hyundai Ioniq 9

В Hyundai заявляют, что диагональные линии, проходящие по всему кузову Ioniq 9, вдохновлены ханбоком, традиционной корейской одеждой, в то время как общий дизайн предположительно черпает вдохновение из гладких корпусов и открытых, просторных кают роскошных лодок.

В основе нового внедорожника будет лежать вездесущая платформа Hyundai Motor Group E-GMP. Нет ни слова о том, с какими аккумуляторными батареями будет доступен Ioniq 9 или из каких конфигураций двигателей клиенты смогут сделать выбор. 

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Концепт Hyundai Seven

Впрочем, вероятно, что Hyundai будет заимствовать сценарий Kia EV9, потенциально предлагая те же аккумуляторные батареи емкостью 76,1 кВтч и 99,8 кВтч. Если это так, выходная мощность может варьироваться от разумных 215 л.с. до гораздо более впечатляющих 576 л.с., удовлетворяя потребности широкого спектра покупателей.

Официальная презентация Hyundai Ioniq 9 состоится в следующем месяце на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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Фото:Hyundai

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