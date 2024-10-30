Новый кроссовер Toyota на базе электрического Suzuki появится в 2025 году

Toyota официально подтвердила планы, согласно которым в ближайшем будущем в линейке компании появится новый аккумуляторный автомобиль. Машину создадут в рамках кооперации с другим японским автопроизводителем – Suzuki.

Речь будет идти об электрическом кроссовере, являющимся клоном концепта Suzuki eVX. Toyota обещает внести в экстерьер и техническую часть машины собственные изменения, а также продавать ее по всему миру.

В качестве платформы для новинки выступит архитектура 27PL, совместно разработанная инженерами Toyota, Daihatsu и Suzuki.

«Тойотовцы» пока не раскрывают многих технических подробностей о машине, но намекают, что она будет доступна в том числе с опцией полного привода.

Что касается Suzuki eVX, который ляжет в основу этой модели, то серийная версия этого прототипа будет поставляться с двумя вариантами аккумуляторной батареи. Причем вариант с более высокими характеристиками предложит запас хода на одном заряде свыше 400 километров.

Длина новинки «Тойоты» должна составить 4,3-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,6-метра. Расстояние между осями кроссовера будет равно 2,7-метрам и повторит колесную базу концепта Suzuki eVX.

Внешне новый электрический «паркетник» Toyota, скорее всего, будет отличаться от своего родственника, получив черты, свойственные электромобилям линейки bZ (bZ3x и bZ4x) с типичным вертикальным силуэтом и острыми поверхностями, а также С-образным светодиодным освещением.

Первым ждут дебют Suzuki eVX – он появится к первому кварталу 2025 года. Его клон от Toyota дебютирует чуть позже – ориентировочно к лету того же года.