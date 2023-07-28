Никаких больше «праворулек»: в Россию запретят ввозить машины из Японии

Слухи о том, что японские власти собираются ограничить поставки своих подержанных автомобилей в Россию, подтвердились.

Как пишет агентство «Reuters», сегодня министр экономили промышленности и торговли Японии Нисимура Ясуоти подписал документ, согласно которому экспорт в РФ б/у-автомобилей с двигателями, рабочим объемом превышающим 1,9-литра, будет запрещен.

Кроме того, в этот список войдут абсолютно все гибридные и электрические машины. Закон вступит в силу с 9 августа.

По мнению ряда авторитетных российских автомобильных изданий, решение властей Японии затронет почти половину от рынка машин России, ввозимых к нам из «Страны Восходящего Солнца». Как известно, откровенные «малолитражки», входящие на самом японском рынке в категорию «кей-каров», у нас особым спросом не пользуются.

Главный вопрос заключается в том, что будет с машинами, которые уже заказаны и оплачены российскими покупателями, но еще не прошедшими процедуру отгрузки и находящимися в японских портах.

Те автомобили, которые не успеют ввезти в Россию до 9 августа, могут оказаться в буквальном смысле «запертыми» на родине без возможности добраться до своих новых владельцев в России.