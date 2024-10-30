На продажу выставили Бэтмобиль, на котором нельзя ездить по дорогам общего пользования

Компания Action Engineering спроектировала и изготовила уникальный экземпляр Бэтмобиля (автомобиль персонажа комиксов DC Бэтмена). Реплику оригинальной машины, использовавшейся во время съемок фильмов о «Темном рыцаре», выставили на продажу на свежесозданном сайте «BruceWayneX».

Причем речь идет только о резерве, за который нужно заплатить 2 миллиона 990 тысяч долларов или чуть больше 290 миллионов рублей. Автомобиль изготовят на заказ и будет доступен лишь в десяти экземплярах, каждый из которых будет уникальным (благодаря персонализации интерьера).

Транспортное средство, на котором нельзя выезжать на дороги общего пользования, обладает длиной в 4,7-метра, шириной в 2,8-метра и высотой в 1,5-метра. Его масса равна 2500 кг.

Кузов машины построен вокруг трубчатой рамы из авиационной стали. Спереди автомобиля установлены 15-дюймовые колеса, а сзади 18,5-дюймовые. У реплики Бэтмобиля дисковые тормоза и привод на четыре колеса. Есть даже привод закрылков и имитация реактивного двигателя, но без пламени.

Внутри двухместной машины установлена передняя панель премиум-класса, гоночные кресла с пятиточечными ремнями безопасности и 10-дюймовые экраны для водителя и пассажира, а также имеется система кондиционирования воздуха.

Приводится в движение этот монстр 6,2-литровым мотором LS3, управляемым трансмиссией GM 8L85E с подрулевыми лепестками.

Автомобили выпустят при поддержке компании Warner Bros. Discovery, которая предоставит каждому владельцу машины доказательство его подлинности в сравнении с оригинальным Бэтмобилем.