3 недооцененных, но очень крепких кроссовера/внедорожника

Некоторые кроссоверы и внедорожники находятся в центре внимания гораздо больше времени, чем они заслуживают. Тогда как другие варианты с отличными рейтингами надежности не так часто попадают в заголовки журналов и получают восторженные отзывы критиков, хотя они очень надежны.

Daily-Motor.Ru назвал три недооцененных, но очень крепких кроссоверов/внедорожников, которые сейчас продаются на мировом авторынке. Все они обладают впечатляющими оценками по уровню безотказности.

Chevrolet Tahoe

Внедорожник, который внешне часто принимают за Toyota Sequoia, Chevrolet Suburban или Ford Explorer. Согласно статистике, собранной «iSeeCars», Tahoe занимает седьмое место в списке внедорожников, которые с большой долей вероятности преодолеют отметку пробега в 400 тысяч километров. Шансы на то, что такой автомобиль прослужит под полмиллиона км, в 2,1-раза выше, чем у средней машины.

Honda Pilot

Отличный кроссовер, который незаслуженно пользуется небольшим спросом. Аналитики уверяют, что в ТОП-е автомобилей с самыми высокими шансами проехать более 400 тысяч км пробега, он располагается на восьмой строчке, обладая вероятностью достичь этой цифры в 1,9-раза выше, чем в случае со среднестатистическим автомобилем.

Toyota Highlander

Семейный «вседорожник», который не имеет такой популярности, как бестселлер RAV4, несмотря на свой солидный срок службы. Гибридные Highlander занимают третью строчку в рейтинге машин с самым высоким шансом достичь цифры на одометре в 400 тысяч километров. При этом чистая бензиновая версия этой модели располагается в таком ТОП-е на девятой позиции.