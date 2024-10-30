ДомойАвтоновости сегодня3 недооцененных, но очень крепких кроссовера/внедорожника

3 недооцененных, но очень крепких кроссовера/внедорожника

Они будут служить верой и правдой сотни тысяч километров

Текст: Алексей Шмидт
foto pilot 4 04 1

Некоторые кроссоверы и внедорожники находятся в центре внимания гораздо больше времени, чем они заслуживают. Тогда как другие варианты с отличными рейтингами надежности не так часто попадают в заголовки журналов и получают восторженные отзывы критиков, хотя они очень надежны. 

Daily-Motor.Ru назвал три недооцененных, но очень крепких кроссоверов/внедорожников, которые сейчас продаются на мировом авторынке. Все они обладают впечатляющими оценками по уровню безотказности.

Chevrolet Tahoe

Читают на Daily-Motor – продолжение новости ниже –
mlp img ext 2024 tahoe 1

Внедорожник, который внешне часто принимают за Toyota Sequoia, Chevrolet Suburban или Ford Explorer. Согласно статистике, собранной «iSeeCars», Tahoe занимает седьмое место в списке внедорожников, которые с большой долей вероятности преодолеют отметку пробега в 400 тысяч километров. Шансы на то, что такой автомобиль прослужит под полмиллиона км, в 2,1-раза выше, чем у средней машины.

Honda Pilot

foto pilot 4 01 1

Отличный кроссовер, который незаслуженно пользуется небольшим спросом. Аналитики уверяют, что в ТОП-е автомобилей с самыми высокими шансами проехать более 400 тысяч км пробега, он располагается на восьмой строчке, обладая вероятностью достичь этой цифры в 1,9-раза выше, чем в случае со среднестатистическим автомобилем. 

Toyota Highlander

highlinder 1024x571 1

Семейный «вседорожник», который не имеет такой популярности, как бестселлер RAV4, несмотря на свой солидный срок службы. Гибридные Highlander занимают третью строчку в рейтинге машин с самым высоким шансом достичь цифры на одометре в 400 тысяч километров. При этом чистая бензиновая версия этой модели располагается в таком ТОП-е на девятой позиции.  

Оцените новость по 5-звездочной шкале

Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 1

Оценок пока нет. Поставьте её первым.

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Honda, Chevrolet, Toyota

Подписывайтесь на наш ТГ-канал и Google News

Интересное по теме:

Новый кроссовер Toyota на базе электрического Suzuki появится в 2025 году

Toyota официально подтвердила планы, согласно которым в ближайшем будущем в линейке компании появится новый аккумуляторный автомобиль. Машину создадут в рамках кооперации с другим японским...

Toyota Land Cruiser станет электромобилем с несущим кузовом

На продажу выставили Бэтмобиль, на котором нельзя ездить по дорогам общего пользования

Кросс-универсал Subaru Outback следующего поколения выехал на тесты

Dacia готовит новый компактный автомобиль, который бросит вызов VW Golf

Hyundai показал первые тизеры нового 3-рядного вседорожника Ioniq 9

Создан самый серебристый Honda Civic в мире. Он на 64% сделан из серебра

Новый субкомпактный кроссовер Kia застукали во время тестов

ТОП-5 самых долговечных автомобилей исходит от одного и того же автопроизводителя

Новое поколение Toyota Yaris Cross – первые изображения и подробности

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+