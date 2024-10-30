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Toyota Land Cruiser станет электромобилем с несущим кузовом

В Японии предупреждают, что ждать от него чудес при езде по бездорожью, не стоит

Текст: Алексей Шмидт
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Не так давно Toyota представила новые поколения своих популярных внедорожников Land Cruiser и Land Cruiser Prado. Обе модели сохранили рамную конструкцию кузова и остались верны ДВС, но в планы японского автопроизводителя входит расширить это семейство, в том числе полностью электрическим внедорожником.

Портал «Best Car» опубликовал информацию о том, что в Toyota уже активно работают над серийной версией концепт-кара Land Cruiser SE, представленного на выставке Japan Mobility Show в 2023 году. 

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Прототип имел длину в 5,1-метра, ширину в 2 метра и высоту в 1,7-метра и был похож скорее на кроссовер, нежели на полноценный внедорожник. По данным инсайдеров, товарный Land Cruiser Se действительно будет скорее обычным «паркетником», нежели полноценным вездеходом.

Читают на Daily-Motor – продолжение новости ниже –

Автомобиль получит несущий кузов, свойственный современным SUV, а не лестничную раму, как все его собратья. 

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Все это намекает на то, что электрическому «Ленд Крузеру» отведена роль создания новой главы в имидже бренда и ждать от него того же, чего ожидают от оригинальных Land Cruiser – не стоит.

Презентовать новый «батарейный» вседорожник Toyota собираются ближе к 2027 году. 

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Источник:Best Car
Фото:Toyota

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