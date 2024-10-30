Toyota Land Cruiser станет электромобилем с несущим кузовом

Не так давно Toyota представила новые поколения своих популярных внедорожников Land Cruiser и Land Cruiser Prado. Обе модели сохранили рамную конструкцию кузова и остались верны ДВС, но в планы японского автопроизводителя входит расширить это семейство, в том числе полностью электрическим внедорожником.

Портал «Best Car» опубликовал информацию о том, что в Toyota уже активно работают над серийной версией концепт-кара Land Cruiser SE, представленного на выставке Japan Mobility Show в 2023 году.

Прототип имел длину в 5,1-метра, ширину в 2 метра и высоту в 1,7-метра и был похож скорее на кроссовер, нежели на полноценный внедорожник. По данным инсайдеров, товарный Land Cruiser Se действительно будет скорее обычным «паркетником», нежели полноценным вездеходом.

Автомобиль получит несущий кузов, свойственный современным SUV, а не лестничную раму, как все его собратья.

Все это намекает на то, что электрическому «Ленд Крузеру» отведена роль создания новой главы в имидже бренда и ждать от него того же, чего ожидают от оригинальных Land Cruiser – не стоит.

Презентовать новый «батарейный» вседорожник Toyota собираются ближе к 2027 году.