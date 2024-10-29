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Новый субкомпактный кроссовер Kia застукали во время тестов

Опубликованы очередные шпионские фотографии

Текст: Алексей Шмидт
Kia Clavis Syros compact SUV spied side 1

Kia готовит новый субкомпакт в сегменте SUV, который, как ожидается, станет самым маленьким представителем линейки «паркетников» автопроизводителя. На днях машину в тестовом камуфляже вновь подловили во время тестов. Свежие снимки раскрыли о ней чуть больше информации.

20241029045941 Kia Clavis Syros compact SUV spied front 2 1

Как показывают шпионские фотографии, Kia Clavis (все ждут, что автомобиль назовут именно так), будет иметь квадратный стиль и высокий кузов для обеспечения большего внутреннего пространства. Инсайдеры даже сообщают, что по объему салона субкомпакт сможет тягаться не только с чуть более крупным кроссовером Sonet, но и даже с моделью классом выше – Seltos. 

20241029045423 Kia Clavis Syros compact SUV spied rear 1

Передняя оптика в экстерьере новинки, приглядывающаяся сквозь камуфляж, явно была вдохновлена недавно выпущенным флагманским электрокроссовером Kia EV9, боковины получат пластиковый обвес, а корма будет щеголять вертикальными фонарями. 

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Kia Clavis Syros compact SUV spied interior 1

Внутри Kia Clavis предложит покупателям различный уровень оснащения в зависимости от выбранной комплектации. В топовых версиях можно будет рассчитывать на цифровую комбинацию приборов, аналогичную той, что используется в Seltos, а также широкоформатный экран мультимедийной системы (оба диагональю 10,25-дюйма).

Кроме того, у машины почти наверняка будет опция в виде панорамного люка в крыше, система климат-контроля и акустика фирмы Bose.

Технические характеристики 4-метровой машины пока неизвестны. Ее премьера, по слухам, может состояться в 2025 году. 

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Фото:Autocarindia

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